اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان يلغم عملية التسوية في المنطقة

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن قرار الولايات المتحدة بشأن الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل هو خطوة لزعزعة استقرار الشرق الأوسط.

وقالت زاخاروفا لقناة "روسيا 24": للأسف يعد هذا القرار خطوة أخرى سيساهم بزعزعة الوضع في الشرق الأوسط، وموقف روسيا لم يتغير من قضية مرتفعات الجولان المحتلة والتي نعتبرها أرضا سورية".

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بدوره، يرى ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، أن توقيع وثيقة اعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان يتنافى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وقد وضعت الولايات المتحدة مرة أخرى لغماً في إطار عملية التسوية في الشرق الأوسط.