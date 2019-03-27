ترامب يلعب على الحبلين!

أشار الجنرال جوزيف دانفورد، رئيس هيئة الأركان المشتركة، إلى أن الصراع في سوريا لا يتطلب سوى تسوية سياسية.

أكد الجنرال جوزيف دانفورد، رئيس هيئة الأركان المشتركة، أمس الثلاثاء، أن القوات المسلحة الأمريكية تخطط لمواصلة تدريب الوحدات الكردية في سوريا. وعلق على خطط البنتاغون فيما يتعلق بسوريا في جلسات الاستماع في لجنة المحكمة العليا لمجلس النواب.

"حيث قال دانفورد: "على وجه التحديد في سوريا، نحن نسعى جاهدين لضمان الاستمرارية (في حملتنا العسكرية). وتشمل هذه الاستمرارية الشراكة مع قوات "قسد"، لإكمال الحرب ضد التنظيم الإرهابي "داعش" (المحظور في روسيا). نحن نعمل أيضًا على ضمان حماية المصالح الأمنية لتركيا على الحدود (مع سوريا). خطتنا قصيرة الأجل، وهي الآن، في ضوء قرار الرئيس (دونالد ترامب) حول (الحفاظ) على الوحدات المتبقية (من الجيش الأمريكي) ويشمل استمرار التحضير وتقديم المساعدة لشركائنا الأكراد. وكذلك إنشاء هيكل إطاري يمنع أية تحديات أو تهديدات لهم".