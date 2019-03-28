تسوية الوضع في الشرق الأوسط

نصح المندوب السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، الإدارة الأمريكية المعنية بالتكرم على إسرائيل، بأن تتنازل عن ولاية أمريكية أو اثنتين بدل التطاول على ما لا تملك.

وقال الجعفري، في جلسة مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الأربعاء: "الجولان سوري وسيعود وعلى الأمريكي والإسرائيلي ألا يظنوا واهمين أن أرضا سورية يمكن أن تصبح يوما جزءا من صفقة لعينة وخبيثة… وإذا أرادت الإدارة الأمريكية أن تظهر الكرم لإسرائيل فعليها ألا تتطاول على ما لا تملك، فمساحتها واسعة ومترامية الأطراف، وبالتالي فلتتنازل عن ولاية أو ولايتين من الولايات الأمريكية لإسرائيل ما دامت حريصة على رضاها عنها"، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".

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