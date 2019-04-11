أمريكا تستغل الأمم المتحدة من أجل مصالحها

دعت الولايات المتحدة، يوم أمس الأربعاء، الأمم المتحدة، إلى إلغاء اعتمادها لممثلي الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، والاعتراف بزعيم المعارضة، خوان غوايدو، رئيسا للبلاد.

جاءت المطالبة، بحسب صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية، على لسان نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، حيث طالب الأمم المتحدة بـ"وجوب إلغاء اعتماد نيكولاس مادورو واتباع نهج أكثر من 50 دولة اعترفت بخوان غوايدو كزعيم للبلاد".

اقرأ تفاصيل الخبر: بنس يدعو الأمم المتحدة لإلغاء اعتماد مندوب فنزويلا والاعتراف بغوايدو كرئيس

من جانبه قال خورخي أرياس، وزير خارجية دولة فنزويلا، في تغريدة على حسابه الشخصي إنه لا ينبغي استخدام الأمم المتحدة لمهاجمة فنزويلا.

"وأضاف قائلا: "إنهم (الولايات المتحدة الأمريكية) ينظمون سمات حول الوضع الإنساني في فنزويلا. ثم (نائب الرئيس الأمريكي) مايك بينس والأوروبيون يقدمون عرضًا تقنيًا ويقومون بتهديدات سياسية واقتصادية وحتى عسكرية. لا يمكننا السماح باستغلال الأمم المتحدة بهذه الطريقة".