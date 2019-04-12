هل تنافس أمريكا بنزاهة في المجال الاقتصادي؟

وقال لافروف في اجتماع مع طلاب ومدرسي الأكاديمية الدبلوماسية: "وبطبيعة الحال، في مجالات أخرى، لا تتعلق بنزع السلاح وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، يتم تدمير الإطار القانوني الدولي… من الواضح أنه إذا أخذنا الأمر اقتصاديًا بحتًا، نعم، الولايات المتحدة لا تزال القوة الرائدة، لكن دورها النسبي آخذ في الانخفاض، حيث أن هناك اقتصادات كالصين والهند وعدد من البلدان والمناطق الأخرى تزدهر. والاقتصاد الأمريكي، كما لاحظنا في العامين إلى الثلاثة الأعوام الماضية، لم يعد قادراً على المنافسة بنزاهة".

للتفاصيل: لافروف: أمريكا لم تعد قادرة على التنافس بنزاهة في المجال الاقتصادي