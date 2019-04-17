وسائل إعلام: فيسبوك استخدم بيانات المستخدم لمحاربة المنافسين

استخدمت أكبر شركة للتواصل الاجتماعي "فيسبوك" بيانات المستخدمين لمحاربة المنافسين ومساعدة الشركاء، حسبما ذكرت قناة "إن بي سي نيوز" نقلاً عن المستندات التي حصلت عليها.

حصلت القناة على أربعة آلاف مستند "تم دمجها" في شبكة، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني والمراسلات في محادثات الويب والعروض التقديمية وجداول البيانات وتسجيلات نتائج اجتماعات شركة "فيسبوك".

تجدر الإشارة إلى أنه بمساعدة هذه الوثائق، من الممكن أن نفهم كيف استخدم مؤسس "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، مع مديري ومديري الشركة، البيانات الشخصية لمستخدمي الشبكات الاجتماعية للتأثير على الشركات الشريكة.

وتؤكد القناة أن "فيسبوك" في بعض الحالات "كانت تمنح" الشركة، بحيث يتيح لهم الوصول إلى بيانات المستخدم. وفي حالات أخرى، قد تمنع الوصول إلى هذه البيانات إلى الشركات المنافسة أو التطبيقات المنافسة.

وبالتالي، وفقًا للقناة فإن "فيسبوك" قد أتاح لشركة "أمازون" الوصول إلى بيانات المستخدم، لأن هذه الشركة كانت تنفق أموالًا على الإعلان على "فيسبوك"، شريكها، أثناء إطلاق هاتفها الذكي "أمازون فاير فون". ومع ذلك، ناقش "فيسبوك" إنهاء الوصول إلى بيانات المستخدم للتنافس مع برنامج "ماسينجر"على الشبكة الاجتماعية "التي نالت شعبية كبيرة"، بينما يحاول إخفاء أفعالهم تحت ستار حماية خصوصية المستخدمين.

وبدوره، نفت "فيسبوك" تقديم أي معلومات للمطورين والشركاء بسبب نفقاتهم الإعلانية أو علاقتهم مع المديرين التنفيذيين للشركة. كما أنه تم التأكيد على أن "فيسبوك" ليس متهما بانتهاك القانون.