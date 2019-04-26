اجتماع بوتين مع كيم جونغ أون هو "تصحيح للأخطاء الأمريكية"

انتهت في مدينة فلاديفوستوك، في أقصى شرقي روسيا، أمس الخميس، أعمال أول قمة بين الرئيس فلاديمير بوتين، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وصفها الجانبان بالبناءة والمثمرة.
الخارجية الروسية تصف اجتماع بوتين مع كيم جون أون بـ"تصحيح الأخطاء الأمريكية"
انتهت في مدينة فلاديفوستوك، في أقصى شرقي روسيا، أمس الخميس، أعمال أول قمة بين الرئيس فلاديمير بوتين، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وصفها الجانبان بالبناءة والمثمرة.
أعلن سفير الولايات المتحدة لدى روسيا، جون هنتسمان، أن حاملة الطائرات الأمريكية الموجودة في البحر المتوسط، والتي تزن 100 ألف طن، هي إشارة إلى موسكو.
أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، في مقابلة مع قناة "RT"، عشية مؤتمر موسكو حول الأمن الدولي، أن بعض أفراد تنظيم "داعش" وصلوا إلى جنوب أفريقيا بعد هزيمتهم في سوريا.
يعتقد الخبير البيلاروسي ألكسندر شباكوفسكي أن سياسة أوكرانيا بعد فوز المرشح فلاديمير زيلينسكي في الانتخابات الرئاسية، ستبقى مفروضة من قبل صندوق النقد الدولي.
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