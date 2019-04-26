اجتماع بوتين مع كيم جونغ أون هو "تصحيح للأخطاء الأمريكية"

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، في مقابلة مع قناة "RT"، عشية مؤتمر موسكو حول الأمن الدولي، أن بعض أفراد تنظيم "داعش" وصلوا إلى جنوب أفريقيا بعد هزيمتهم في سوريا.