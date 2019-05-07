إرسال حاملة طائرات أمريكية إلى شواطئ إيران "تهويش من عيار ثقيل"

أعلنت صحيفة ألمانية عن شكوك حول مدى تأثير حاملات الطائرات الأمريكية على من تهددهم.

وقالت صحيفة "فرانكفورتر ألغيمايني" الألمانية، في إشارة إلى قرار واشنطن بإرسال حاملة طائرات إلى شواطئ إيران، إن هذا قد يكون تهويشا من عيار ثقيل قدره "مائة ألف طن".

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