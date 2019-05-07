إرسال حاملة طائرات أمريكية إلى شواطئ إيران "تهويش من عيار ثقيل"

وقالت صحيفة "فرانكفورتر ألغيمايني" الألمانية، في إشارة إلى قرار واشنطن بإرسال حاملة طائرات إلى شواطئ إيران، إن هذا قد يكون تهويشا من عيار ثقيل قدره "مائة ألف طن".
اقرأ المزيد: إرسال حاملة طائرات أمريكية إلى إيران… تهويش من عيار "100 ألف طن"
أعلنت صحيفة ألمانية عن شكوك حول مدى تأثير حاملات الطائرات الأمريكية على من تهددهم.
وقالت صحيفة "فرانكفورتر ألغيمايني" الألمانية، في إشارة إلى قرار واشنطن بإرسال حاملة طائرات إلى شواطئ إيران، إن هذا قد يكون تهويشا من عيار ثقيل قدره "مائة ألف طن".
اقرأ المزيد: إرسال حاملة طائرات أمريكية إلى إيران… تهويش من عيار "100 ألف طن"
في إطار القمة الاقتصادية الدولية الحادية عشرة "KazanSummit-2019" شارك العديد من شركات السفر في المعرض الدولي لصناعة الحلال في روسيا Halal Expo.
أكد قائد القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، أنه لا نية عند طهران لغلق مضيق "هرمز"، إلا إذا اضطرت لذلك.
الخارجية الروسية تصف اجتماع بوتين مع كيم جونغ أون بـ"تصحيح الأخطاء الأمريكية"
أعلن سفير الولايات المتحدة لدى روسيا، جون هنتسمان، أن حاملة الطائرات الأمريكية الموجودة في البحر المتوسط، والتي تزن 100 ألف طن، هي إشارة إلى موسكو.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)