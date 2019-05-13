"قرية ترامب" في مرتفعات الجولان

هكذا يريد الإسرائيليون أن يشكروا الرئيس الأمريكي على اعترافه بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان، على الرغم من معارضة سوريا لهذا الأمر.
اقرأ المزيد: إسرائيل تبني "قرية ترامب" في الجولان
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن السلطات الإسرائيلية اختارت مكانًا في مرتفعات الجولان لبناء قرية سيتم تسميتها على اسم رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب.
هكذا يريد الإسرائيليون أن يشكروا الرئيس الأمريكي على اعترافه بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان، على الرغم من معارضة سوريا لهذا الأمر.
اقرأ المزيد: إسرائيل تبني "قرية ترامب" في الجولان
كشفت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية عن اتفاق بين العراق وفرنسا، لمحاكمة مواطنين فرنسيين منتمين لـ"داعش" في العراق، معتقلين لدى "قوات سوريا الديمقراطية" في سوريا، مقابل مساعدات عسكرية ومالية تقدمها فرنسا للعراق.
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في إطار القمة الاقتصادية الدولية الحادية عشرة "KazanSummit-2019" شارك العديد من شركات السفر في المعرض الدولي لصناعة الحلال في روسيا Halal Expo.
أكد قائد القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، أنه لا نية عند طهران لغلق مضيق "هرمز"، إلا إذا اضطرت لذلك.
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