ترامب يلغي تركيا من "الدول النامية"

وقال ترامب في رسالة إلى الكونغرس: "قررت استنادا إلى مستوى التنمية الاقتصادية (في تركيا)، إلغاء اعتبار تركيا بلدا ناميا من 17 أيار/مايو".
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أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بإلغاء مزايا تجارية تفاضلية تستفيد منها تركيا بموجب برنامج لدعم الدول النامية.
وقال ترامب في رسالة إلى الكونغرس: "قررت استنادا إلى مستوى التنمية الاقتصادية (في تركيا)، إلغاء اعتبار تركيا بلدا ناميا من 17 أيار/مايو".
اقرأ المزيد: البيت الأبيض: ترامب يلغي نظام المعاملة التجارية التفضيلية مع تركيا
أعلن رئيس قسم البريكس بوزارة الخارجية الروسية ميخائيل كالوغين، إن انتقال مجموعة البريكس إلى التعاملات بالعملات المحلية يمثل مهمة ذات أولوية، ولكن تنفيذها يتطلب وقتا طويلا.
انتقد بافل دوروف، مؤسس موقع التواصل الاجتماعي "تلغرام" المشاكل الأمنية في "واتسآب" والتي تؤدي لنشر البيانات الشخصية للمستخدمين.
أعربت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عن أملها بألا ترى "زر إعادة التشغيل" في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة مرة أخرى، على غرار "العلاقة" التي قدمتها وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون في عام 2009 إلى وزير الخارجية سيرغي لافروف.
قالت نائبة في البرلمان الأوكراني ناديجدا سافتشينكو، المتهمة بالتحضير لهجمات إرهابية وسط العاصمة كييف، متحدثة عن "اختلاس في قطاع الدفاع الأوكراني"، إن الرئيس الحالي بترو بوروشينكو،"أعطى جوارب للجيش، لكنه "سرق الدبابات".
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