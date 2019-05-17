ترامب يلغي تركيا من "الدول النامية"

أعربت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عن أملها بألا ترى "زر إعادة التشغيل" في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة مرة أخرى، على غرار "العلاقة" التي قدمتها وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون في عام 2009 إلى وزير الخارجية سيرغي لافروف.