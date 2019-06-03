"صفقة القرن" وحق "تقرير المصير" للفلسطينيين

أعلن مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، أن الفلسطينيين يستحقون تقرير المصير لكنه غير متأكد من قدرتهم على حكم أنفسهم.

وقال كوشنر لموقع "أكسيوس" الأمريكي، يوم أمس الأحد، ردا على سؤال إذا كان يمكن للفلسطينيين أن يتحرروا من التدخل العسكري والحكومي الإسرائيلي، قائلا: "هذا طموح كبير".

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