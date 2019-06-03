"صفقة القرن" وحق "تقرير المصير" للفلسطينيين

وقال كوشنر لموقع "أكسيوس" الأمريكي، يوم أمس الأحد، ردا على سؤال إذا كان يمكن للفلسطينيين أن يتحرروا من التدخل العسكري والحكومي الإسرائيلي، قائلا: "هذا طموح كبير".
اقرأ المزيد: كوشنر: الفلسطينيون يستحقون "تقرير المصير" ولكن هناك صعوبة بحكم ذاتهم
أعلن مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، أن الفلسطينيين يستحقون تقرير المصير لكنه غير متأكد من قدرتهم على حكم أنفسهم.
وقال كوشنر لموقع "أكسيوس" الأمريكي، يوم أمس الأحد، ردا على سؤال إذا كان يمكن للفلسطينيين أن يتحرروا من التدخل العسكري والحكومي الإسرائيلي، قائلا: "هذا طموح كبير".
اقرأ المزيد: كوشنر: الفلسطينيون يستحقون "تقرير المصير" ولكن هناك صعوبة بحكم ذاتهم
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن عددا من دول الخليج العربية على استعداد للنظر بمبادرة إيران حول معاهدة "عدم الاعتداء".
أكد المدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، اليوم الجمعة، أن البنتاغون لا يستطيع قطع التعاون مع "روس كوسموس" قبل نهاية 2022 لأنه يحتاج صواريخ "سويوز".
أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الجمعة، عن استقالتها من منصبها كزعيمة لحزب المحافظين في بريطانيا.
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرة أخرى وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون بأنه "غبي مثل الحجر".
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