إلى متى سيضغط الغرب على تركيا

يتم تقديم حجج مختلفة؛ من عدم توافق المنظومات مع أنظمة الدفاع الجوي لحلف "الناتو" إلى استخدامها المحتمل لأغراض الاستطلاع.

كما يهدد الأمريكيون بإلغاء توريد المقاتلات الأمريكية من طراز "إف-35" إلى تركيا، وقد توقفوا بالفعل عن تدريب الطيارين الأتراك عليها.

كبديل للمنظومات الدفاعية الروسية، تم عرض الإمداد بمنظومات "باتريوت" الأمريكية.

وفي تعليق على هذا الموضوع لوكالة "سبوتنيك"، قال القائد السابق للقاعدة الجوية العسكرية التركية ووكالة الطيران التركية، ورئيس الاتحاد التركي للضباط المتقاعدين، الملازم المتقاعد في سلاح الجو التركي، أردوغان كاراكوش.

ومع ذلك، فإن هذه الإمدادات البديلة لن تكون قادرة على تلبية احتياجات تركيا فيما يخص الدفاع الجوي، مما يدل على الحاجة إلى زيادة تعزيز التعاون بين تركيا وروسيا في هذا المجال.