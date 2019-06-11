انتهى "الفصل الدراسي" للطيارين الأتراك

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، يوم أمس الاثنين، إنها أوقفت تدريب الطيارين الأتراك على طائرات "إف-35" في قاعدة جوية أمريكية بولاية أريزونا، وفقا لـ"رويترز".

ويأتي ذلك في الوقت الذي تنهي فيه الولايات المتحدة مشاركة أنقرة في برنامج الطائرة المقاتلة المتقدمة، بسبب خطط تركيا شراء أنظمة دفاع جوي روسية.

وقال اللفتنانت كولونيل مايك آندروز المتحدث باسم البنتاغون: "دون تغيير في السياسة التركية، سنواصل العمل عن كثب مع حليفنا التركي بشأن إنهاء مشاركتهم في برنامج إف-35".

وكان مسؤولون أمريكيون قالوا، يوم الجمعة 7 يونيو / حزيران، إن الولايات المتحدة قررت التوقف عن قبول أي طيارين أتراك إضافيين، يعتزمون القدوم إلى الولايات المتحدة للتدريب على طائرات مقاتلة من طراز"F-35"، في إشارة واضحة إلى النزاع المتصاعد بشأن خطط أنقرة ل شراء الدفاعات الجوية الروسية.

لقراءة المزيد: وكالة: البنتاغون أوقف تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات "إف 35" وأنهى مشاركة تركيا في البرنامج