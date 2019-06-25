كيم وترامب..."إعادة ضبط" العلاقات بين البلدين

يحاول كل من قادة الولايات المتحدة وكوريا الشمالية دونالد ترامب وكيم جونغ أون "إعادة ضبط" العلاقات بين البلدين، من خلال تبادل الرسائل ومحاولة تهيئة الظروف لانعقاد قمة ثالثة، وفقًا لخبراء أمريكيين استطلعت رأيهم وكالة "سبوتنيك".

في منتصف يونيو/ حزيران، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تلقى "رسالة جيدة جدًا" جديدة من كيم جونغ أون، التي هنأ الأخير فيها الرئيس الأمريكي بعيد ميلاده. وردا على ذلك، أرسل الزعيم الأمريكي رسالته. ذكرت وكالة "يونهاب" يوم الأحد، نقلاً عن وكالة "التلغراف" المركزية الكورية، أن زعيم كوريا الشمالية لاحظ أن "المحتوى ممتاز" للرسالة وقال إنه سيتم النظر فيها.

وقال فيكتور تشا، رئيس البرنامج الكوري في مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية في واشنطن لـ"سبوتنيك": "هذه الرسائل مهمة جدًا من أجل إعادة الاتصال بعد (القمة في هانوي)، وإعادة ضبط العلاقات، مع الأخذ بعين الاعتبار فشل قمة هانوي" السابقة.