رائدا فضاء روسي وأمريكي يقومان برحلة فضاء حول الأرض

سيحاول رائد الفضاء الروسي غينادي بادالكا ورائد الفضاء الأمريكي تيري ويرتس، ضمن الطاقم الدولي على متن طائرة "غالف ستريم جي 650 إي آر" (G650ER)، تحطيم رقم قياسي عالمي، سُجل منذ 11 عامًا، في سرعة طيران الأرض عبر كلا القطبين، وفقًا لموقع مشروع "One More Orbit".

يجب أن تقلع المركبة الطائرة "Gulfstream G650ER" في 9 يوليو/ تموز من مركز كينيدي للفضاء. ستتجه إلى القطب الشمالي، ثم تهبط في نور سلطان (كازاخستان) للتزود بالوقود. ثم من المخطط التزود بالوقود في بورت لويس (موريشيوس)، ثم تتجه الطائرة إلى القطب الجنوبي وتتزود بالوقود في بونتا أريناس (تشيلي). يجب أن تنتهي الرحلة الطويلة التي يبلغ مسافتها 41526 كيلومترًا حول العالم في 11 يوليو/ تموز في كيب كانافيرال (الولايات المتحدة) خلال 49 ساعة و 36 دقيقة.

سيحاول الطاقم، الذي ضم أيضًا بريطاني ودنماركي وجنوب إفريقي وأوكراني وبولندي وقطري، تحجميعا سيحاولون تحطيم الرقم القياسي الذي سجلته الطائرة "Bombardier Global Express" في نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 — 52 ساعة و 32 دقيقة.