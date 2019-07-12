"غوغل" تعترف بالاستماع إلى تسجيلات "المساعد الذكي"

كما هو مذكور في البيان، تقوم شركة "غوغل" بمشاركة مقتطفات من التسجيلات الصوتية بين المستخدمين وخدمة المساعد الذكي "غوغل أسيستانت" (Google Assistant) مع خبراء من جميع أنحاء العالم.
اعترفت "غوغل" بأن موظفيها يستمعون إلى الأوامر التي يقدمها المستخدمون عبر المساعد الصوتي في أجهزة الشركة.
كما هو مذكور في البيان، تقوم شركة "غوغل" بمشاركة مقتطفات من التسجيلات الصوتية بين المستخدمين وخدمة المساعد الذكي "غوغل أسيستانت" (Google Assistant) مع خبراء من جميع أنحاء العالم.
النساء في كثير من الأحيان، يأخذن قروضا أكثر من الرجال: فهن يمثلن نحو 60 ٪ من نسبة القروض بشكل عام في عام 2018 في روسيا الاتحادية، وفقًا لدراسة أجراها البنك الروسي الموحد، اطلعت عليها "سبوتنيك".
أكدت محكمة أمريكية، يوم أمس الثلاثاء، صوابية الحكم الذي أصدرته محكمة بمستوى أقل العام الماضي بأنه لا يحق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظر أي شخص من متابعي حسابه على موقع "تويتر".
وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، المؤتمر العالمي حول حرية التعبير بعد رفضه حضور "آر تي" و"سبوتنيك"، بأنه مظهر من مظاهر السخافة.
رفضت ألمانيا، اليوم الاثنين، مطالب الولايات المتحدة بنشر قوات برية في سوريا، وهو موقف من المرجح أن يغضب الرئيس دونالد ترامب الذي يريد من المستشارة أنغيلا ميركل أن تلتزم بدور عسكري أكبر في الشرق الأوسط.
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