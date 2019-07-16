التدخل الروسي المزعوم في أوروبا

وذكرت صحيفة "دي ويلت"، نقلا عن الجنرال المتقاعد هاينريخ براوس، نائب أمين عام حلف الناتو سابقا، ورئيس معهد السياسات الأمنية التابع لجامعة كيل، يواخيم كراوزي، أن روسيا تتعمد، برأيهما، الدخول في مواجهة مع الدول الغربية وتعد عدتها لمحاربتها في أوروبا.