هل تنتشر قوات الجيش الأمريكي في أوروبا؟

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن أمريكا تواجه أكبر فشل في تاريخها منذ حرب فيتنام، مشيرا إلى أنها أنفقت 7 تريليونات دولار على حروبها في المنطقة حتى الآن.