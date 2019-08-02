أمريكا تنسحب رسميا من معاهدة الصواريخ

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، انسحابها رسميا من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى مع روسيا.

في بيان صادر عن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قال فيه إن بلاده تخلت رسميا عن معاهدة الصواريخ النووية مع روسيا، متهما موسكو بانتهاكها المتعمد للاتفاقية.