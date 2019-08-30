Widgets Magazine
تسجيل
16:26 30 أغسطس/ أب 2019
مباشر
    بحث
    كاريكاتير

    سوريا والقرم توقعان اتفاقا للتعاون

    كاريكاتير
    انسخ الرابط
    0 10

    وقعت جمهورية شبه جزيرة القرم ووزارة النقل السورية اتفاقا للتعاون في مجال النقل البحري، أمس الخميس، بهدف تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي.

    سوريا والقرم توقعان اتفاقية للنقل البحري والتعاون التجاري

    عقد وفد جمهورية شبه جزيرة القرم برئاسة نائب رئيس وزراء القرم، غيورغي مرادوف، ووزير النقل السوري علي حمود، يوم أمس الخميس، اجتماعا في إطار زيارة وفد القرم إلى معرض دمشق الدولي بدورته الـ61 في دمشق.

    الكلمات الدلالية:
    روسيا, القرم, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    المزيد من الكاريكاتير

    • الفضاء ساحة للعمليات العسكرية
      Last update: 13:43 30.08.2019
      13:43 30.08.2019

      الفضاء ساحة للعمليات العسكرية

      أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حفل أقيم، يوم أمس الخميس، بدء عمل قيادة الفضاء الأمريكية [قيادة عسكرية تركز على الفضاء]، ووصف الفضاء بالساحة التالية للعمليات العسكرية.

    • البنتاغون: لا نبحث عن مشاكل مع إيران
      Last update: 12:59 29.08.2019
      12:59 29.08.2019

      البنتاغون: لا نبحث عن مشاكل مع إيران

      قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، يوم أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة تريد حل توتراتها مع إيران من خلال الدبلوماسية ولا تبحث عن صراع عسكري.

    • معرض دمشق الدولي سيفتتح رغم العقوبات الأمريكية
      Last update: 15:12 28.08.2019
      15:12 28.08.2019

      معرض دمشق الدولي سيفتتح رغم العقوبات الأمريكية

      تسعى الولايات المتحدة الأمريكية جاهدة لتعطيل فعاليات معرض دمشق الدولي الذي ينطلق اليوم الأربعاء، 28 أغسطس/ آب، ويستمر لغاية 6 سبتمبر/ أيلول.

    • بريكست من دون اتفاق...بريكست لصالح أمريكا
      Last update: 14:38 28.08.2019
      14:38 28.08.2019

      بريكست من دون اتفاق...بريكست لصالح أمريكا

      قال زعيم المعارضة العمالية في بريطانيا، جيريمي كوربين، إن بريكست من دون اتفاق يعني بريكست لصالح ترامب.

    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    الأفضل هذا الأسبوع
    الأفضل هذا الشهر
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك