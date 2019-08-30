سوريا والقرم توقعان اتفاقا للتعاون

وقعت جمهورية شبه جزيرة القرم ووزارة النقل السورية اتفاقا للتعاون في مجال النقل البحري، أمس الخميس، بهدف تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي.

عقد وفد جمهورية شبه جزيرة القرم برئاسة نائب رئيس وزراء القرم، غيورغي مرادوف، ووزير النقل السوري علي حمود، يوم أمس الخميس، اجتماعا في إطار زيارة وفد القرم إلى معرض دمشق الدولي بدورته الـ61 في دمشق.