كيف تؤثر استقالة بولتون على السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط

قال شادي عبد الوهاب لوكالة "سبوتنيك"، خبير في مركز "المستقبل" للأبحاث والدراسات المتقدمة في الإمارات، إن استقالة مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون لن يكون لها تأثير كبير على سياسة البلاد في الشرق الأوسط، لأنه لم يلعب دوراً هاماً في اتخاذ القرارات في الآونة الأخيرة.

وقال الخبير: "لن تؤثر استقالة بولتون كثيراً على السياسة الخارجية للولايات المتحدة، لأنه لم يلعب دورا هاما حقيقيا مؤخرًا".

وفي الوقت نفسه، يعتقد الخبير أن قرار استقالة بولتون، الذي فشل في فهم براغماتية الإدارة الأمريكية الحالية، كان منطقيًا.

وأضاف الوهاب: "بولتون، المتمسك بموقف متطرف، لم يأخذ في الاعتبار أن (من هم في) إدارة ترامب هم أولاً وقبل كل شيء براغماتيون لا يريدون الانخراط في حروب إضافية وتكبد تكاليف إضافية".

وفقا لرأيه، فيما يخص العلاقة مع إيران، فإن الولايات المتحدة ستقلل من نفوذها في المنطقة، في حين ستواصل ممارسة الضغوطات على روسيا وسوريا.