"تأثير خطير على بنك "سوسيتيه جنرال" في حال "بريكست"

قال رئيس مجلس إدارة "سوسيتيه جنرال" لورينزو بيني-سماغي في مقابلة مع "سبوتنيك"، إن أشد خطر على الاقتصاد العالمي على المدى القصير ، مقارنة بأزمة عام 2008 ، هو الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي دون التصديق على اتفاق بشأن شروط هذه العملية.

وأضاف بيني-سماغي قائلاً: "يوجد العديد من المخاطر في الاقتصاد العالمي. وأعتقد أن أكبرها على المدى القصير هو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لأنه من الصعب جداً التنبؤ بما ستكون عليه القناة (التأثير) بالنسبة للاقتصاد العالمي. يمكن أن يكون التأثير النفسي على الأساسيات، على الحالة المزاجية، قويًا للغاية، كما أن التأثير على الأسواق المالية يمكن أن يكون مدمراً للغاية، كما كان، على سبيل المثال، مع بنك "ليمان براذرز" في عام 2008. يجب أن نراقب هذه العملية عن كثب"".