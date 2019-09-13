"تأثير خطير على بنك "سوسيتيه جنرال" في حال "بريكست"

وأضاف بيني-سماغي قائلاً: "يوجد العديد من المخاطر في الاقتصاد العالمي. وأعتقد أن أكبرها على المدى القصير هو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لأنه من الصعب جداً التنبؤ بما ستكون عليه القناة (التأثير) بالنسبة للاقتصاد العالمي. يمكن أن يكون التأثير النفسي على الأساسيات، على الحالة المزاجية، قويًا للغاية، كما أن التأثير على الأسواق المالية يمكن أن يكون مدمراً للغاية، كما كان، على سبيل المثال، مع بنك "ليمان براذرز" في عام 2008. يجب أن نراقب هذه العملية عن كثب"".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)