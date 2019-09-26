المافيا النيجيرية تستحوذ على إيطاليا

في إيطاليا، تقوم المافيا النيجيرية "cosa nera"، بالتحكم في أراضي من تورينو إلى باليرمو واختيار أعضاء جدد في مراكز استقبال المهاجرين.
تعتبر المافيا النيجيرية واحدة من أكبر المنظمات الإجرامية الإفريقية، التي انتشرت مخالبها في ثمانين دولة حول العالم، بما في ذلك بسبب تدفقات الهجرة.
في إيطاليا، تقوم المافيا النيجيرية "cosa nera"، بالتحكم في أراضي من تورينو إلى باليرمو واختيار أعضاء جدد في مراكز استقبال المهاجرين.
دعت مفوضية الانتخابات الأفغانية الناخبين، يوم أمس الأربعاء، إلى المشاركة في انتخابات الرئاسة المقررة السبت المقبل، مؤكدة أنها على أتم الاستعداد تنظيميا وأمنيا، وذلك بالرغم من تصاعد أعمال العنف من جانب حركة طالبان في الفترة الأخيرة.
أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن غضبه مما وصفه بـ"المعاملة السيئة" التي يعامل بها من جهة النواب الديمقراطيين.
استنكرت وزارة الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة لم تصدر تأشيرات للبرلمانيين الروس، الذين كان من المفترض أن يصلوا إلى جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة.
نشرت المجلة الأمريكية "فورين بوليسي" أنه قبل 40 عامًا بالضبط، أجرت إسرائيل، بدعم من الدولة الصديقة في ذلك الوقت حكومة جنوب أفريقيا، تجارب نووية في جنوب المحيط الأطلسي، وهذا ما أصبح معلوما لدى وكالات الاستخبارات الأمريكية.
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