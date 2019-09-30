فضائح محادثات الرؤساء الأمريكيين

دعت مفوضية الانتخابات الأفغانية الناخبين، يوم أمس الأربعاء، إلى المشاركة في انتخابات الرئاسة المقررة السبت المقبل، مؤكدة أنها على أتم الاستعداد تنظيميا وأمنيا، وذلك بالرغم من تصاعد أعمال العنف من جانب حركة طالبان في الفترة الأخيرة.