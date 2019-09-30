فضائح محادثات الرؤساء الأمريكيين

وفقا لملاحظات زاخاروفا، فإن المجتمع الدولي يقرأ نصوص هذه المحادثات "بكل سرور".
كما أوضحت أنه لا يزال لدى المجتمع الدولي أسئلة حول أنشطة إدارة أوباما فيما يتعلق بالصراعات الدولية التي تسببت في كوارث إنسانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
دعت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم أمس الأحد، على القناة الأولى الروسية، إلى نقل المحادثات الهاتفية للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما مع قادة العالم، على غرار نشر فضيحة المحادثة بين الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي".
وفقا لملاحظات زاخاروفا، فإن المجتمع الدولي يقرأ نصوص هذه المحادثات "بكل سرور".
كما أوضحت أنه لا يزال لدى المجتمع الدولي أسئلة حول أنشطة إدارة أوباما فيما يتعلق بالصراعات الدولية التي تسببت في كوارث إنسانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
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