تركيا في سوريا... ترامب عنده الحل!

أعلن كبير مفاوضي كوريا الشمالية، كيم ميونغ غيل، فشل المفاوضات التي بدأت مع الولايات المتحدة، السبت الماضي، في ستوكهولم، والتي كانت تناقش نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية.