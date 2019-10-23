أموال واشنطن تتجه إلى "الصديق المنسي"

وذكر البيان أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على تخصيص 4.5 مليون دولار كدعم مباشر لقوات الدفاع المدني السوري (الخوذ البيض) كجزء من الدعم المستمر من الولايات المتحدة لعمل المنظمة المهم وذات القيمة الكبيرة في البلاد".
وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تخصيص 4.5 مليون دولار لقوات الدفاع المدني السوري المعروفة أيضا باسم "الخوذ البيض"، وفقًا لبيان أصدره البيت الأبيض يوم أمس الثلاثاء.
وذكر البيان أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على تخصيص 4.5 مليون دولار كدعم مباشر لقوات الدفاع المدني السوري (الخوذ البيض) كجزء من الدعم المستمر من الولايات المتحدة لعمل المنظمة المهم وذات القيمة الكبيرة في البلاد".
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