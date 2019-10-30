أمريكا...عقوبات جديدة ضد تركيا؟

أعربت موسكو، يوم أمس الأحد، عن تشككها في رواية واشنطن بشأن العملية التي قالت إنها نفذتها أمس في سوريا، وأسفرت عن مقتل زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي، مؤكدة أن موت البغدادي لا أهمية له على الوضع بسوريا.