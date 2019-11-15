أوكرانيا ترى صواريخ "كاليبر" في كل مكان

ورأى الأميرال إيغور فورونتشينكو دليلا جديدا على العدوان الروسي المزعوم في تعزيز قدرة الأسطول الروسي في البحر الأسود.

ونقل جهاز الإعلام التابع لوزارة الدفاع الأوكرانية عن قائد القوات البحرية، قوله إن روسيا ضمت سفنا وغواصات جديدة إلى أسطول البحر الأسود بعد عام 2014. وتتسلح هذه السفن والغواصات بصواريخ فتاكة منها صواريخ بعيدة المدى من نوع "كاليبر". وتحوي سفن الأسطول الروسي في البحر الأسود الآن 72 صاروخا من نوع "كاليبر"، حسب تقديرات الأميرال فورونتشينكو، وسيرتفع هذا العدد في نهاية العام المقبل إلى 168 صاروخا.