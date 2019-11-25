ملياردير آخر يعلن ترشحه للرئاسة الأمريكية

دخل الملياردير ورئيس بلدية نيويورك السابق مايكل بلومبرغ، اليوم الأحد، السباق المزدحم لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة المقررة عام 2020، مما يضيف صوتا آخر معتدلا بين المتنافسين على دخول البيت الأبيض.

ويعد ذلك تحولا في موقف بلومبرغ (77 عاما) الذي قال في مارس/آذار، إنه لن يترشح لانتخابات الرئاسة.

وقال في بيان: "سأخوض انتخابات الرئاسة لأهزم دونالد ترامب وأعيد بناء أمريكا. لا يمكننا تحمل تصرفات الرئيس ترامب المتهورة وغير الأخلاقية لأربع سنوات أخرى".