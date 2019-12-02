الولايات المتحدة أتخمت "الناتو" بأسلحتها

وقالت بارلي في مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية: "يجب ألا نسمح للمادة الخامسة من ميثاق حلف الناتو أن تتحول إلى ورقة ضغط لواشنطن "مقاتلات إف- 35"، والتي ستلزم دول الناتو شراء أسلحة أمريكية".
أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي إنه يجب على الولايات المتحدة ألا تفرض أسلحة أمريكية الصنع على حلفاء الناتو بذريعة التضامن الأطلسي.
وقالت بارلي في مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية: "يجب ألا نسمح للمادة الخامسة من ميثاق حلف الناتو أن تتحول إلى ورقة ضغط لواشنطن "مقاتلات إف- 35"، والتي ستلزم دول الناتو شراء أسلحة أمريكية".
أدانت الرئاسة الفلسطينية المشروع الاستيطاني الجديد الذي أعلن عنه، اليوم الأحد وزير الجيش الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بإقامة حي استيطاني في سوق الخضار بقلب مدينة الخليل.
أفاد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وصل إلى أفغانستان في زيارة غير مخطط لها يوم أمس الخميس، والتقى بنظيره الأفغاني أشرف غني، وهنأ الجيش الأمريكي هناك بمناسبة عيد الشكر.
أعلن وزير سابق في حركة "طالبان" أن مفاوضات سرية بين الولايات المتحدة والحركة تجري في قطر.
صرح إيغور كوروتشينكو، كبير الخبراء العسكريين لرئيس تحرير مجلة "الدفاع الوطني"، لوكالة "سبوتنيك"، بأن المعلومات التي سبق أن كشفها الجيش الروسي حول استفزاز "الخوذ البيض" المرتقبة بالقرب من إدلب ستمنع من حدوثها وبالتالي ستمنع معاناة المدنيين.
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