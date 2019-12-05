السجناء الأمريكيون يصنعون أجزاء صواريخ "توماهوك"

وقال بوت: "لتشغيل السجناء (في أوقات الفراغ)،يتم توفير العمل لهمم. معظم السجناء العاملين في ماريون يشاركون في صنع أجزاء لصواريخ "توماهوك"، ويوجد هنا عدة مصانع لإنتاج هذه الصواريخ".
صرح رجل الأعمال الروسي فيكتور بوت، الذي قضى 25 عاما في أحد السجون الأمريكية، لوكالة "سبوتنيك"، أن السجناء الأمريكيين ينفذون أوامر وزارة الدفاع الأمريكية - يصنعون أجزاء من الصواريخ المجنحة "توماهوك" بدقة عالية.
وقال بوت: "لتشغيل السجناء (في أوقات الفراغ)،يتم توفير العمل لهمم. معظم السجناء العاملين في ماريون يشاركون في صنع أجزاء لصواريخ "توماهوك"، ويوجد هنا عدة مصانع لإنتاج هذه الصواريخ".
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