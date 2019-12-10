قرارات "وادا"...رياضية أم سياسية؟

نعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرار الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا" أنه مسيس ومخالف للميثاق الأولمبي، وقال إن أي عقوبة يجب أن تكون فردية وليست جماعية.

وصرح الرئيس فلاديمير بوتين في مؤتمر صحفي عقب قمة نورماندي الرباعية في باريس: "كان هذا هو الحال منذ القانون الروماني [...] لا يمكن للعقوبات أن تكون ذات طبيعة جماعية وأن تنطبق على أشخاص لا علاقة لهم بالأمر - والجميع يفهمون ذلك، وأعتقد أن خبراء "وادا" يفهمون ذلك أيضًا".