هل تؤثر واشنطن على تنفيذ مشروع "التيار الشمالي-2"؟

​أشار الرئيس الأسد إلى "أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم اليوم بسرقة النفط السوري وبيعه إلى تركيا، التي تواطأت مع كل المجموعات الإرهابية في عملية سرقة وبيع النفط السوري، فالنظام التركي مساهم بشكل مباشر ببيع النفط مع تنظيم "جبهة النصرة" سابقاً وبعدها مع "داعش" واليوم مع الأمريكي".