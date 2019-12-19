الحمار يتحدى الفيل... من يفوز؟

علق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، على قرار مجلس النواب الذي يقر عزله بموجب المادتين "إعاقة الكونغرس" و"إساءة استخدام السلطة" خلال ولايته الرئاسية.

وقال ترامب خلال مناسبة حضرها في ولاية مشيغان الأمريكية: "كل عضو جمهوري صوت لصالحنا... لم نخسر صوتا جمهوريا واحدا... الحزب الجمهوري لم يسبق له أن تمت مواجهته بهذه الطريقة، إلا أنه أيضا لم يسبق له أن كان متحدا كما هو حاليا".