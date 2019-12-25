لبنان في وضع خطر

وأضاف بطيش: "نحن على مشارف أزمة كبيرة وعلى ما يبدو أصبحنا داخل الأزمة الاقتصادية الكبيرة، والترجمة أن المصارف لا تعطي أموال نقدية إلا بحدود، وبترجمة أخرى هناك نوع من الكابيتال كونترول تنفذه المصارف طوعا لضبط تحويل الأموال إلى الخارج".
قال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال منصور بطيش، اليوم الثلاثاء، في حديث خاص لـ"سبوتنيك"، إنه لا يختلف اثنان على توصيف الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي في لبنان على أنه خطير.
وأضاف بطيش: "نحن على مشارف أزمة كبيرة وعلى ما يبدو أصبحنا داخل الأزمة الاقتصادية الكبيرة، والترجمة أن المصارف لا تعطي أموال نقدية إلا بحدود، وبترجمة أخرى هناك نوع من الكابيتال كونترول تنفذه المصارف طوعا لضبط تحويل الأموال إلى الخارج".
ظلت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرائدة، يوم أمس الاثنين، في ختام جلسة التداول عند أعلى مستوياتها التاريخية، نتيجة للتفاؤل بعد تصريحات الرئيس دونالد ترامب حول تأثير الاتفاق التجاري مع الصين، وذلك وفقا لمعطيات البورصات.
نشرت اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي الأمريكي على موقعها على شبكة الإنترنت قائمة بالتوصيات المتعلقة بما تسميه "مكافحة المعلومات المضللة على الويب"، ونصحت فيها بتجنب وكالتي "آر تي" و"سبوتنيك" الروسيتين.
علق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، على قرار مجلس النواب الذي يقر عزله بموجب المادتين "إعاقة الكونغرس" و "إساءة استخدام السلطة" خلال ولايته الرئاسية.
رأى مسؤولون في الإدارة الأمريكية، اليوم الأربعاء، بأن إمكانيات الولايات المتحدة لإعاقة تنفيذ مشروع "التيار الشمالي-2" محدودة؛ والآن ستحاول الولايات المتحدة التأثير على مشاريع الطاقة الروسية الأخرى.
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