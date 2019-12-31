تهنئة من فريق "سبوتنيك"

يهنئكم فريق عمل "سبوتنيك" بقدوم السنة الجديدة - وكل عام وأنتم بخير!
يشهد العالم، اليوم 31 ديسمبر/ كانون الأول، احتفالات برأس السنة الجديدة.
يهنئكم فريق عمل "سبوتنيك" بقدوم السنة الجديدة - وكل عام وأنتم بخير!
اتهم علي خليل، وزير المالية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، المصارف اللبنانية بحجز رواتب الموظفين وعدم دفعها، ما أدى إلى غضب شعبي في البلاد.
أكدت القناة التلفزيونية "سي بي سي" الكندية، أنها حذفت المشهد القصير لمشاركة دونالد ترامب في فيلم "وحيد في المنزل - 2".
أكدت المستشارة السياسية والإعلامية في الرئاسة السورية بثينة شعبان، أن سوريا "تدرس إمكانية رفع دعوى دولية ضد الولايات المتحدة لأنها تنهب النفط السوري".
قال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال منصور بطيش، اليوم الثلاثاء، في حديث خاص لـ"سبوتنيك"، إنه لا يختلف اثنان على توصيف الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي في لبنان على أنه خطير.
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