المنطقة الخضراء أم السفارة... أين الأمان؟

وبحسب موقع "السومرية نيوز" العراقي، أفاد مصدر أمني، الأحد، بأن عددا من الأشخاص أصيبوا جراء القصف الذي استهدف المنطقة الخضراء ومبنى السفارة الأمريكية في بغداد.
هبطت مروحيات في مجمع السفارة الأمريكية في بغداد، عقب تعرضها لهجوم صاروخي، مساء أمس الأحد.
وبحسب موقع "السومرية نيوز" العراقي، أفاد مصدر أمني، الأحد، بأن عددا من الأشخاص أصيبوا جراء القصف الذي استهدف المنطقة الخضراء ومبنى السفارة الأمريكية في بغداد.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، أنه يخطط للكشف عن "صفقة القرن" قبل زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إلى واشنطن الثلاثاء المقبل.
قال نائب قائد عملية محاربة تنظيم "داعش" التي يقوم بها التحالف بقيادة الولايات المتحدة، اللواء أليكس غرينكفيتش، إن السلطات السورية لن تستطيع توفير "سيطرة فعالة" في الحرب ضد "داعش"، لذا بقيت القوات الأمريكية في المنطقة.
تم تعيين زينة عكر وزيرة للدفاع اللبناني.
تراجعت الأسهم الصينية إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين، كما تراجعت الأسهم الأوروبية وسط مخاوف من انتشار الفيروس الجديد "كورونا" في الصين.
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