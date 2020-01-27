المنطقة الخضراء أم السفارة... أين الأمان؟

قال نائب قائد عملية محاربة تنظيم "داعش" التي يقوم بها التحالف بقيادة الولايات المتحدة، اللواء أليكس غرينكفيتش، إن السلطات السورية لن تستطيع توفير "سيطرة فعالة" في الحرب ضد "داعش"، لذا بقيت القوات الأمريكية في المنطقة.