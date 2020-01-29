"صفقة القرن"... إلى مزبلة التاريخ

قال عباس، في كلمة أذاعها التلفزيون في رام الله في الضفة الغربية، لترامب ونتنياهو "إن القدس ليست للبيع وكل حقوقنا ليست للبيع والمساومة وصفقة المؤامرة لن تمر" وإنها "ستذهب إلى مزبلة التاريخ".