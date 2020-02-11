ترامب من على ترسانته النووية يطلب منحه جائزة نوبل

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماعه مع حكام إقليميين للولايات المتحدة: "تريد كل من روسيا والصين الآن مفاوضتنا لوقف هدر مليارات الدولارات في مجال الأسلحة النووية. ولكن لا يمكنني، طالما لا يوجد اتفاق، إلا أن أنشئ أقوى قوات نووية في العالم".
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه في غياب معاهدات الحد من الأسلحة مع روسيا والصين، ستقوم الولايات المتحدة بإنشاء "أقوى القوى النووية" في العالم.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماعه مع حكام إقليميين للولايات المتحدة: "تريد كل من روسيا والصين الآن مفاوضتنا لوقف هدر مليارات الدولارات في مجال الأسلحة النووية. ولكن لا يمكنني، طالما لا يوجد اتفاق، إلا أن أنشئ أقوى قوات نووية في العالم".
أفادت صحيفة "دي فيلت" الألمانية أن روسيا استغلت سياسة العقوبات الأمريكية من خلال زيادة صادراتها من النفط الخام إلى الولايات المتحدة.
أشار وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، في مقال نشره في مجلة "سياسة الطاقة" أن مشروع "التيار الشمالي-2" سيكتمل رغم جهود بعض الدول، في مقدمتها الولايات المتحدة، لإيقاف هذا المشروع.
حذرت دائرة الحدائق الوطنية الأمريكية إدارة الرئيس دونالد ترامب من أن بناء الجدار سيكون له آثار بيئية وثقافية.
ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن طائرة مدنية كانت تقل 172 راكباً أثناء استعدادها للهبوط كادت تتعرض لنيران الدفاع الجوي السوري الذي صد الهجوم الإسرائيلي بالقرب من دمشق، وتم تحويل الطائرة لتهبط في قاعدة حميميم الجوية الروسية.
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