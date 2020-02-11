ترامب من على ترسانته النووية يطلب منحه جائزة نوبل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه في غياب معاهدات الحد من الأسلحة مع روسيا والصين، ستقوم الولايات المتحدة بإنشاء "أقوى القوى النووية" في العالم.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماعه مع حكام إقليميين للولايات المتحدة: "تريد كل من روسيا والصين الآن مفاوضتنا لوقف هدر مليارات الدولارات في مجال الأسلحة النووية. ولكن لا يمكنني، طالما لا يوجد اتفاق، إلا أن أنشئ أقوى قوات نووية في العالم".