مدمرة صينية توجه الليزر على طائرة استطلاع أمريكية

أعلنت القوات البحرية الأمريكية أن مدمرة صينية وجهت الليزر على طائرة استطلاع من طراز "P-8A Poseidon" تابعة للبحرية الأمريكية الأسبوع الماضي في المحيط الهادي.

وقع الحادث مع المدمرة الصينية في 17 فبراير/ شباط، على بعد نحو 600 كم غرب جزيرة غوام. تجدر الإشارة إلى أن الطائرة "كانت تقوم بدوريات في الجو فوق المياه الدولية" عندما تم رصد الليزر "بواسطة جهاز استشعار على متن P-8A". علاوة على ذلك، كان الليزر "غير مرئي للعين المجردة".

وفقًا لبيان البحرية، فإن الليزر الذي استخدمته المدمرة "يمكن أن يتسبب في أضرار جسيمة لطواقم الطيران والبحارة، فضلاً عن أنظمة السفن والطائرات".