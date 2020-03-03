رقم قياسي... بيبي يقود إسرائيل للمرة الخامسة

أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الكنيست الإسرائيلي الـ23 بعد فرز نحو 90% من الأصوات، حصول كتلة اليمين على 59 مقعدا، فيما ارتفع عدد مقاعد القائمة المشتركة الممثلة للفلسطينيين داخل إسرائيل إلى 15 مقعدا.

أفادت الباحثة في الشؤون الإسرائيلية بمعهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية "ران"، تاتيانا نوسينكو، بأن نتائج الانتخابات الإسرائيلية أظهرت أن البلاد قد سئمت من الانتخابات التي لا نهاية لها، وأن فوز حزب "الليكود" يثبت أن بنيامين نتنياهو يظل زعيماً للبلاد، رغم الفضائح السياسية.

وبحسب لجنة الانتخابات الإسرائيلية، ووفقا للنتائج الرسمية المرحلية التي أعلن عنها صباح اليوم الثلاثاء، "حصل حزب (الليكود) بزعامة بنيامين نتنياهو على 36 مقعدا، بينما تحالف "أزرق أبيض" بزعامة بنيامين غانتس على 32 مقعدا والقائمة المشتركة 15 مقعدا، و"شاس"- 10 مقاعد، و"هدوت هتوراه"- 7 مقاعد، و"يسرائيل بيتنو"- 7 مقاعد، وتحالف "العمل - غيشير- ميرتس"- 7 مقاعد، وتحالف أحزاب اليمن المتطرف "يمينا"- 6 مقاعد، بينما حزب "عوتسما يهوديت" لم يتجاوز نسبة الحسم".