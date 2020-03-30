"التنين الأحمر" يتعافى

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، يوم أمس الأحد، أن "الولايات المتحدة تحولت من ممارسة التخريب والعنف إلى ممارسة إرهاب اقتصادي"، ضد بلاده، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، داعيا المجتمع الدولي إلى عدم مساعدة واشنطن في "جرائم الحرب" تلك.