"التنين الأحمر" يتعافى

كما أعلنت اللجنة عن وجود 2396 مصابا في المستشفيات، لا يزالون يتلقون العلاج.
ووفقا لأحدث البيانات، بلغ عدد الحالات المؤكدة لعدوى فيروس "كورونا" في الصين 81470 حالة، شفي منه 75770 شخصا وخرجوا من المستشفيات، وهو ما يمثل 93% من إجمالي عدد الحالات.
تشهد الصين تناقصا في أعداد المصابين بفيروس "كورونا" في الوقت الذي تعافى فيه نحو 93 في المئة من المصابين، بحسب بيانات للجنة الصحة الوطنية الصينية.
كما أعلنت اللجنة عن وجود 2396 مصابا في المستشفيات، لا يزالون يتلقون العلاج.
ووفقا لأحدث البيانات، بلغ عدد الحالات المؤكدة لعدوى فيروس "كورونا" في الصين 81470 حالة، شفي منه 75770 شخصا وخرجوا من المستشفيات، وهو ما يمثل 93% من إجمالي عدد الحالات.
أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، يوم أمس الأحد، أن "الولايات المتحدة تحولت من ممارسة التخريب والعنف إلى ممارسة إرهاب اقتصادي"، ضد بلاده، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، داعيا المجتمع الدولي إلى عدم مساعدة واشنطن في "جرائم الحرب" تلك.
انخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 8.52 بالمئة إلى أقل من 20 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ عام 2002، وانخفض سعر خام برنت بنسبة 4.65 بالمئة، وفقا لبيانات التداول.
ارتفعت أسعار خام برنت في بورصة لندن، ليلة الخميس، لتتجاوز حاجز الـ30 دولارا للبرميل، للمرة الأولى منذ 20 مارس/آذار، بحسب بيانات التداول.
على خلفية انتشار فيروس "كورونا" في المملكة المتحدة، وعلى الرغم من تصريح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حول الالتزام بالتباعد الاجتماعي في البلاد، تستمر وسائل النقل العام مزدحمة في ساعة الذروة، حسب صحيفة "ذا ميرور".
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