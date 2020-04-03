مبيعات الحجر الصحي الخيالية

الطائرات المسيرة تسلّم مفاتيح السيارة إلى عنوان الزبون- هذا ليس مجرد خيال، بل أصبح واقعا حقيقيا جديدا.

أثار وباء الفيروس التاجي "كورونا" اهتماما كبيرا لدى الناس حول المبيعات عبر الإنترنت، والسيارات ليست استثناء.

وسط تفشي الفيروس التاجي الجديد "كورونا" في العالم، أصبحت خدمة شراء السيارات إلكترونيا ممكنة، واتبعتها كل من شركات السيارات "Geely" الصينية (التي تقدم مفتاح السيارة الجديدة إلى باب منزل الزبون أو شرفته)، و"Tesla" الأمريكية، و"Renault" الفرنسية.