حالة مستقرة لأسعار النفط بعد اتفاق "أوبك++"

أفادت بيانات التداول، اليوم الاثنين، بأن نمو أسعار النفط تسارع حتى 2 في المئة، على خلفية اتفاق أوبك وحلفائها.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة لشهر يونيو/ حزيران من ماركة برنت بنسبة 0.66 في المئة إلى 31.61 دولار للبرميل، أما العقود الآجلة لشهر مايو/أيار من خام تكساس الوسيط تراجع سعرها بـ1.8 في المئة الى 22.79 دولار للبرميل.