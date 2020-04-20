أسعار النفط الأمريكي إلى الهاوية

اعتبارا من الساعة 8:26 بتوقيت موسكو، انخفض سعر العقود الآجلة لشهر يونيو/حزيران لخام برنت بحر الشمال بنسبة 1.82% ، ليصل لـ27.57 دولار للبرميل، وشهر يونيو/حزيران، الآجل للنفط الخام غرب تكساس الوسيط - بنسبة 5.31%، إلى 23.7 دولار للبرميل.
شهدت أسعار خام برنت تراجعا بنسبة 5 في المئة، وسط توقع المستثمرين بانخفاض نسبة الطلب العالمي على النفط بسبب جائحة كورونا، وبحسب بيانات وكالة الطاقة الدولية، فإن الطلب على النفط سينخفض ليصل إلى نسبة قياسية وهي 9.3 مليون برميل يوميا.
اعتبارا من الساعة 8:26 بتوقيت موسكو، انخفض سعر العقود الآجلة لشهر يونيو/حزيران لخام برنت بحر الشمال بنسبة 1.82% ، ليصل لـ27.57 دولار للبرميل، وشهر يونيو/حزيران، الآجل للنفط الخام غرب تكساس الوسيط - بنسبة 5.31%، إلى 23.7 دولار للبرميل.
شهدت الولايات المتحدة الأمريكية احتجاجات، يوم الأحد، على أوامر البقاء في المنازل، للحد من انتشار فيروس كورونا.
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ذكرت صحيفة "إنديبندينت" البريطانية أن حافلات "هاري بوتر"، التي تنقل السياح عادة إلى متحف هاري بوتر (Warner Bros. Tour Studio London)، سيتم تخصيصها الآن لنقل موظفي دائرة الصحة الوطنية، بمقاطعة هارتفوردشير.
أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي التابع لوزارة الدفاع الروسية، أوليغ جوراليف، يوم أمس الأربعاء، أن الـ 27 مسلحا الذين سلموا أنفسهم للسلطات السورية، أفادوا بأنهم تلقوا تدريبا على يد مدربين أمريكيين، لتنفيذ هجمات وتخريب على مواقع النفط والغاز وكذلك البنية التحتية لمواقع تحت سيطرة الجيش السوري.
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