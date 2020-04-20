أسعار النفط الأمريكي إلى الهاوية

أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي التابع لوزارة الدفاع الروسية، أوليغ جوراليف، يوم أمس الأربعاء، أن الـ 27 مسلحا الذين سلموا أنفسهم للسلطات السورية، أفادوا بأنهم تلقوا تدريبا على يد مدربين أمريكيين، لتنفيذ هجمات وتخريب على مواقع النفط والغاز وكذلك البنية التحتية لمواقع تحت سيطرة الجيش السوري.