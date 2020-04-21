النفط بالفعل يصل إلى الحضيض

تباطأ نمو أسعار العقود الآجلة لشهر أيار/مايو على نفط خام تكساس الوسيط في بورصة نيويورك، ليعود في النتيجة إلى ما دون الصفر للبرميل.

وبحسب البيانات، ازداد سعر العقود الآجلة على نفط خام تكساس الوسيط في بورصة نيويورك بـ89.26 في المئة حتى -4.04 دولار للبرميل. واليوم هو آخر يوم تجارة بالعقود الآجلة لشهر أيار/مايو لهذا النفط. وكان سعر نفط خام تكساس يوم الأمس قد انهار بـ300 في المئة حتى -37.63 دولار للبرميل.