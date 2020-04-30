بومبيو وجد اللحظة المناسبة لإسقاط مادورو

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الوضع العام في العالم يهيئ الظروف للقيام بالتغيير في فنزويلا، وأمر بالبحث في موضوع استئناف عمل السفارة الأمريكية في العاصمة كاراكاس.

قال بومبيو في مؤتمر صحفي بواشنطن: «فيما يتعلق بفنزويلا، يسرني أن أبلغكم أن الوضع العام والجهود متعددة الأطراف تخلق بيئة جيدة مؤاتية لاستعادة الديمقراطية. طلبت من فريقي تحديث خططنا حول فتح سفارتنا في كاراكاس، لكي نكون مستعدين لفعل ذلك بمجرد مغادرة (الرئيس الفنزويلي نيكولاس) مادورو، ونرفع علمنا (على السفارة) مرة أخرى».