أمريكا تحدد طرقا قد تستخدمها روسيا للتدخل في انتخابات الرئاسة المقبلة

أفادت وكالة «أسوشيتد بريس» الأمريكية، نقلا عن بيان نشرته وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، أن الأخيرة ومكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي، حذرتا روسيا من التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2020.

حسب رأي جهاز الأمن، فإن موسكو تستطيع أن تقدم مشورة أو دعم مالي لأي مرشح أو مقر حملته الانتخابية. ومن أجل توفير مثل هذا الدعم (لمرشحها)، روسيا قادرة على شن هجوم سيبراني لـ «تسريب معلومات حساسة»، وخلق حسابات مزيفة على شبكات التواصل الاجتماعي للتأثير على رأي الناخبين. كما اعتقد الأمن أيضا أن في مقدور موسكو اللجوء إلى الروافع الاقتصادية والتجارية، فضلا عن وسائط الإعلام للتأثير على الأهداف السياسية داخل الولايات المتحدة.