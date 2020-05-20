إلغاء عقوبة الجلد التعزيرية في السعودية

ألغت السعودية عقوبة الجلد التعزيرية، وأصدر المجلس الأعلى للقضاء في المملكة تعميما ينص على الاكتفاء بعقوبات أخرى تشمل الحبس والغرامة.

ذكرت ذلك صحيفة "عاجل" السعودية، الثلاثاء (19 مايو)، مشيرة إلى أن القرار جاء بناء على قرار المحكمة العليا.

وأضافت: "أصدر وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، تعميما يتضمن تبليغ كل المحاكم بالقرار الصادر من المحكمة العليا".

وبحسب صفحة إمارة المدينة المنورة على "تويتر"، يتضمن التعميم أنه "على المحاكم، في سياق عقوبة الجلد التعزيرية، الاكتفاء بالسجن أو الغرامة أو بهما معا أو عقوبات بديلة بحسب ما يصدره ولي الأمر من أنظمة أو قرارات بهذا الشأن".