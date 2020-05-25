رغم أنف أمريكا... إيران تتغلب على تهديدات النفط الأمريكية

أعلنت السفارة الإيرانية في كاراكس، أمس الأحد، أن أول ناقلة من أسطول مؤلف من خمس شحنات وقود إيرانية وصلت إلى فنزويلا.

وقالت السفارة على حسابها في "تويتر": "اليوم، أكثر من أي وقت مضى، روابط الصداقة والأخوة بين إيران وفنزويلا قوية وعميقة".

وأضافت "أول ناقلة وقود وصلت. شكرا للقوات المسلحة على مرافقتها. عاشت الصداقة بين إيران وفنزويلا".

ووجه وزير النفط الفنزويلي، طارق العيسمي، الشكر والتقدير لإيران على إرسالها عدة ناقلات وقود إلى بلاده.

وقال العيسمي على حسابه بـ"تويتر"، إن "التعاون بين إيران وفنزويلا في مجال الطاقة فضلا عن أنه يجعلنا موحدين كدول أعضاء في أوبك، فإنه مبني كذلك على التبادل العلمي وتطوير الصناعات الهيدروكربونية".

يشار إلى أن أربع ناقلات نفط إيرانية أخرى مزودة بالوقود ستصل فنزويلا في الأيام المقبلة. وبلغ إجمالي ما أرسلته إيران إلى فتزويلا 1.53 مليون برميل من البنزين.

